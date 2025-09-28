Yaptığıyla şaşırtan hırsız 100 TL’lik enerji içeceği ve bisküvi çaldı

Hatay'da bir iş yerinde arkadaşlarıyla birlikte alışveriş yapan şahsın 100 TL değerinde olan enerji içeceği ve bisküvi çaldığı anlar kameraya yansıdı. Market çalışanıysa gerçekleşen 100 TL'lik hırsızlığa, "Ucuz bir hırsızlıktı, 100 TL'lik hırsızlık olmaz yapacaksan daha büyük bir şey çal" diyerek tepki gösterdi.