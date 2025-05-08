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Yanlış kanser teşhisi hayatını karartı! Patoloji raporu temiz çıktı

Yanlış kanser teşhisi hayatını karartı! Patoloji raporu temiz çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 09:22
Çiğdem Kışlalı'ya 8 yıl önce Kocaeli'de gittiği özel hastanede kanser teşhisi kondu. Genç kadın apar topar ameliyat masasına yattı, iki göğsü de alındı. Genç kadın ameliyat sonrası koruyucu tedavi almayınca şüphelendi. Ve yanlış teşhis kurbanı olduğu gerçeği ile yüzleştiğinde artık çok geçti.
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Yanlış kanser teşhisi hayatını karartı! Patoloji raporu temiz çıktı
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