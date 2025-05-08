08 Mayıs 2025, Perşembe
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Yanlış kanser teşhisi hayatını karartı! Patoloji raporu temiz çıktı
Çiğdem Kışlalı'ya 8 yıl önce Kocaeli'de gittiği özel hastanede kanser teşhisi kondu. Genç kadın apar topar ameliyat masasına yattı, iki göğsü de alındı. Genç kadın ameliyat sonrası koruyucu tedavi almayınca şüphelendi. Ve yanlış teşhis kurbanı olduğu gerçeği ile yüzleştiğinde artık çok geçti.