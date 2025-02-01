Yangın söndürme drone üretildi! Ulaşılması güç yerlere müdahale edecek

Dronelar artık hayatı kolaylaştırmak için birçok alanda etkin bir şekilde kullanılıyor. Son olarak Ankara'da bir teknoloji firması ulaşılması zor yerlerde çıkan yangınların söndürülmesi için drone geliştirdi. O drone sahip olduğu yapay zeka sayesinde yangının çıkış merkezini de tespit edebiliyor.

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