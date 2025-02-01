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Yangın söndürme drone üretildi! Ulaşılması güç yerlere müdahale edecek

Yangın söndürme drone üretildi! Ulaşılması güç yerlere müdahale edecek

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 09:27
Dronelar artık hayatı kolaylaştırmak için birçok alanda etkin bir şekilde kullanılıyor. Son olarak Ankara'da bir teknoloji firması ulaşılması zor yerlerde çıkan yangınların söndürülmesi için drone geliştirdi. O drone sahip olduğu yapay zeka sayesinde yangının çıkış merkezini de tespit edebiliyor.
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Yangın söndürme drone üretildi! Ulaşılması güç yerlere müdahale edecek
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