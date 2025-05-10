10 Mayıs 2025, Cumartesi
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Yangın çıkan minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi
Sivas’ta sabah saatlerinde havalimanı yolu üzerinde yolcu taşıyan 58 S 0275 plakalı servis minibüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtakiler inerek canlarını kurtardı. İtfaiyeden yardım istendi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.