Yangın çıkan minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi

Sivas’ta sabah saatlerinde havalimanı yolu üzerinde yolcu taşıyan 58 S 0275 plakalı servis minibüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtakiler inerek canlarını kurtardı. İtfaiyeden yardım istendi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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