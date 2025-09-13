13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yangın bilgisi 25 saniyede yetkililerin cebinde! Yapay zekayla yangına müdahale süresi kısaldı
Yangın bilgisi 25 saniyede yetkililerin cebinde! Yapay zekayla yangına müdahale süresi kısaldı

Yangın bilgisi 25 saniyede yetkililerin cebinde! Yapay zekayla yangına müdahale süresi kısaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 14:43
Orman Genel Müdürlüğü, yapay zekayla orman yangınlarına müdahale süresini kısalttı. Yangın bilgisi 25 saniyede yetkililerin cep telefonuna ulaşıyor. A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan bu teknolojiyi konuğu olan mühendis Gamze İstanbul ile konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yangın bilgisi 25 saniyede yetkililerin cebinde! Yapay zekayla yangına müdahale süresi kısaldı
İzmir’i çöp yığınları esir aldı!
İzmir'i çöp yığınları esir aldı!
İstanbul ve çok sayıda kent için sağanak uyarısı!
İstanbul ve çok sayıda kent için sağanak uyarısı!
Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Yangın bilgisi 25 saniyede yetkililerin cebinde!
Yangın bilgisi 25 saniyede yetkililerin cebinde!
Tartıştığı kişiyi tek yumrukla hastanelik etti
Tartıştığı kişiyi tek yumrukla hastanelik etti
Gastroantep festivali başladı!
Gastroantep festivali başladı!
Suça karışan çocuk düzenlemesi nasıl olacak?
Suça karışan çocuk düzenlemesi nasıl olacak?
Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu!
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu!
Lider eşleri zirvesine kritik mesaj
Lider eşleri zirvesine kritik mesaj
Kadıköy’de 20 katlı inşaatta yangın
Kadıköy'de 20 katlı inşaatta yangın
Suriyelilerin göçü sürüyor!
Suriyelilerin göçü sürüyor!
Hızlı tren telaşı kazayla bitti!
Hızlı tren telaşı kazayla bitti!
Daha Fazla Video Göster