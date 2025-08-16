16 Ağustos 2025, Cumartesi

Yalova'da büyükbaş hayvanlar yangında kurtarıldı
Yalova’da büyükbaş hayvanlar yangında kurtarıldı

Yalova'da büyükbaş hayvanlar yangında kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 00:20
Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyünde arazi yangını meydana geldi. Yangın samanlık ve büyükbaş hayvan ahırlarına sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipler yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında sera altındaki samanlar küle döndü. Alevler ahıra ulaşmadan çıkarılan büyükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı. Hayvanlar yangından uzaklaştırılarak açık bölgeye götürüldü.
