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Yalancı’nın Mehmet Emir’i Salih Bademci’nin eşi bakın kim çıktı?

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Giriş: 09.11.2021 15:35
Yalancı dizisinde canlandırdığı Mehmet Emir karakteriyle ekranlarda olan Salih Bademci, dijital platformlarda yayınlanan 'Kulüp' ve 'İlk ve Son' dizileriyle de adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla son dönemin yıldız isimlerinden olan Bademci, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Bademci'nin rol arkadaşıyla evli olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Yalancı'nın yıldızı Salih Bademci'nin eşi...
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