Yakın tarihin en sıcak günü: 21 temmuz

Son hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Rusya'nın geniş bölgeleri aşırı sıcak hava dalgalarıyla kavruldu. Geçtiğimiz pazar günü yani 21 Temmuz ise "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.

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