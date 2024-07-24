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Yakın tarihin en sıcak günü: 21 temmuz

Yakın tarihin en sıcak günü: 21 temmuz

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 13:37
Son hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Rusya'nın geniş bölgeleri aşırı sıcak hava dalgalarıyla kavruldu. Geçtiğimiz pazar günü yani 21 Temmuz ise "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.
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