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Yağmur altında Kabe’yi tavaf ettiler! Mekke şiddetli yağışların altında

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Giriş: 11.04.2023 09:03
Sağanak yağışın iki gündür etkisini kaybetmediği Mekke'de binlerce Müslüman yağmurun altında Kabe'yi tavaf etti. Ramazan dolayısıyla on binlerce Müslüman’ın akınına uğrayan “Kutsal Topraklarda” yürek ısıtan görüntüler kayda geçti.
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