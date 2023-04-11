Yağmur altında Kabe’yi tavaf ettiler! Mekke şiddetli yağışların altında

Sağanak yağışın iki gündür etkisini kaybetmediği Mekke'de binlerce Müslüman yağmurun altında Kabe'yi tavaf etti. Ramazan dolayısıyla on binlerce Müslüman’ın akınına uğrayan “Kutsal Topraklarda” yürek ısıtan görüntüler kayda geçti.

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