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Yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı! İskenderun'da su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 11:52
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. İskenderun'da su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı. Su tahliyesi çalışmaları sürdürülürken, vatandaşların deniz kenarına yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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