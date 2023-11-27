27 Kasım 2023, Pazartesi
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Yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı! İskenderun'da su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. İskenderun'da su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı. Su tahliyesi çalışmaları sürdürülürken, vatandaşların deniz kenarına yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.