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Yabancı turisti camide ağırladı, turist sosyal medyadan teşekkür etti

Yabancı turisti camide ağırladı, turist sosyal medyadan teşekkür etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 12:49
Bisiklet ile dünya turu yapan İtalyan Nicolo Guarrera Düzce'de, yol kenarında ki Kirazlı Cami girişinde çadır kurmak istediği esnada Cami İmamı Hilmi Yılmaz'ın yardımları ile camide kaldı. O anları sosyal medyada paylaşan turist teşekkürlerini iletirken, video sosyal medyada viral oldu.
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Yabancı turisti camide ağırladı, turist sosyal medyadan teşekkür etti
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