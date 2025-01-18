18 Ocak 2025, Cumartesi
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Yabancı turisti camide ağırladı, turist sosyal medyadan teşekkür etti
Bisiklet ile dünya turu yapan İtalyan Nicolo Guarrera Düzce'de, yol kenarında ki Kirazlı Cami girişinde çadır kurmak istediği esnada Cami İmamı Hilmi Yılmaz'ın yardımları ile camide kaldı. O anları sosyal medyada paylaşan turist teşekkürlerini iletirken, video sosyal medyada viral oldu.