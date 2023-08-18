18 Ağustos 2023, Cuma
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Yaban mersininde hasat başladı! Türkiye’nin en büyük yaban mersini bahçesi
Bursa İnegöl'de Türkiye'nin en büyük yaban mersini bahçesinde hasat başladı.. Bin dekar alandan oluşan yaban mersini tarlası her yıl katlanarak gelişiyor. Bölgede çalışmalar nasıl? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban anlattı.