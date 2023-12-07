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Vuslat'ın 750'nci yılı... Şeb-i Arus törenleri vuslat yürüyüşüyle başladı

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 17:13
"Hamdım, piştim, yandım"... Hayatını bu üç cümle ile özetledi. Çok sevdiği Rabbine kavuşma gününe ise 'Düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dedi. Hz. Mevlana'nın vuslatının 750'inci  yılı,  anma törenleri vuslat vakti yürüyüşüyle başladı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.
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Vuslat’ın 750’nci yılı
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