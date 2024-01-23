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Vurguncu Yasemin parayı böyle aklamış! 8 milyon euroluk soygunda lüks saat detayı

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Giriş: 23.01.2024 09:25
Almanya'da çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'a yardım ettiği iddia edilen Yiğit Tufan'ın İzmir'de yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye'ye özel jetle gönderilen paranın büyük bölümünün satın alınan milyon dolarlık saatler üzerinden yapıldığı tespit edildi.
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