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Vurguncu Yasemin Gündoğan'ın izi bulundu! Almanya'da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! İspanyol dedektifler peşindeydi

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Giriş: 16.01.2024 09:23
Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan ve Türkiye'de 4 İspanyol dedektif tarafından aranan Yasemin Gündoğan ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dedektifler Gündoğan'ın izine Marmaris'te rastladı. Gündoğan'ın telefonu Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta bir yattan sinyal verdi.
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