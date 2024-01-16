Vurguncu Yasemin Gündoğan'ın izi bulundu! Almanya'da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! İspanyol dedektifler peşindeydi

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan ve Türkiye'de 4 İspanyol dedektif tarafından aranan Yasemin Gündoğan ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dedektifler Gündoğan'ın izine Marmaris'te rastladı. Gündoğan'ın telefonu Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta bir yattan sinyal verdi.