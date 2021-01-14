Vücutta elektriklenme neden olur? İşte kurtulmanın 3 yolu…

Günlük alışkanlıklarımız vücudumuzda elektromanyetik etkiyi artırıyor. Haliyle stres, yorgunluk ve tembellik hissi bütün bedenimizi sarıyor. Uzmanlar ise bu etkiden kurtulmak ve deşarj olmak için 3 yol öneriyor. İşte detaylar…

Günlük alışkanlıklarımız vücudumuzda elektromanyetik etkiyi artırıyor.

Haliyle stres, yorgunluk ve tembellik hissi bütün bedenimizi sarıyor.

Uzmanlar ise bu etkiden kurtulmak ve deşarj olmak için 3 yol öneriyor. İşte detaylar…