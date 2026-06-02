Bakırdan sanat eserine uzanan yolculuk: Ayasofya'yı 7, Sultanahmet'i 5 yılda tamamladı

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki Ersoy Abut, yıllardır klima ustalığı yapıyor. Onu diğer ustalardan ayıran özelliği ise sanatla da uğraşması. Abut, klimaları tamir ederken artan malzemeleri çöpe atmıyor, onlardan harika eserler ortaya çıkarıyor. Tarihi yapıların bakırdan maketlerini hazırlayan Abut'un eserlerinde sabır, ince işçilik ve sanat bir arada. Ayasofya'nın maketini 7 yılda, Sultanahmet Camii'nin maketini ise tam 5 yılda tamamladı. İşte o eserler...