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Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarını boğuldu: "Yardım edin"

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Giriş: 06.02.2023 11:26
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.4'lük deprem sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den de paylaşım geldi. Hatay'da olduklarını ve kendilerinin iyi olduğunu belirten Demirel, yakınlarına ulaşamadıklarını ifade etti. Eşinin açıklamasının ardından sosyal medyada canlı yayın açan Volkan Demirel gözyaşlarına boğularak "Yardım edin" dedi.
Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarını boğuldu: Yardım edin
Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarını boğuldu: "Yardım edin"
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