25 Ekim 2025, Cumartesi

Vezirköprü'de minibüs yangını
Vezirköprü'de minibüs yangını

Vezirköprü'de minibüs yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 16:08
Olay, Çanaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen biliye göre, Şaban Gürbüz’e ait 55 N 9264 plakalı minibüs bir anda alev aldı. Yangın, minibüsün yakınındaki bir ev, bir dükkân ve bir apartmana da sıçradı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangında minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi, ev, dükkân ve apartmanda ise maddi hasar oluştu. Olay sırasında minibüsün sahibi Şaban Gürbüz, aracının yandığını görünce fenalaşarak sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
