Bayram trafiğine havadan denetim! A Haber helikopterde

Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi için İçişleri Bakanlığı koordinesinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı trafik denetimlerinden biri gerçekleştiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı bir şekilde seyahat edebilmesi için sadece karada değil, gökyüzünde de adeta kuş uçurtmuyor. Ankara’nın ana arterlerinden olan Konya Yolu üzerinde helikopterle gerçekleştirilen sıcak takibe A Haber ekipleri de tanıklık ederken, 300 bini aşkın personelin katıldığı devasa operasyonla bayram trafiği mercek altına alınıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler gökyüzünde kesintisiz görev yaparken, A Haber ekipleri de helikopterle denetimleri yerinde takip etti.