Velilere matara uyarısı! Plastik matara tehlike saçıyor

Uzmanlar merdiven altı üretilen plastik ve alüminyum okul mataralarının sağlık açısından risk taşıdığı uyarısında bulundu. Okul matarası ve suluk alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Detaylar haberimizde...

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