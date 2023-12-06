Vaşak-ayı-kurt! Yaban hayat fotokapana böyle yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, vaşak, ayı ve kurda ait fotokapan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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