20 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Van'daki evlat nöbetinde 62'nci hafta

Van'daki evlat nöbetinde 62'nci hafta

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2023 16:12
Van'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin hdp binası önündeki eylemi sürüyor. Aileler evlatlarını geri istiyor. A Haber muhabiri Esra Arpa evlat nöbetinden aktardı.
Van’daki evlat nöbetinde 62’nci hafta
Van'daki evlat nöbetinde 62'nci hafta
Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Üniversite tercihi nasıl yapılmalı?
Üniversite tercihi nasıl yapılmalı?
Adana’da miras kavgasında kan aktı
Adana'da miras kavgasında kan aktı
14. katta ölüm-kalım savaşı!
14. katta ölüm-kalım savaşı!
Adana’da klimanın mucidi anıldı!
Adana’da klimanın mucidi anıldı!
Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane
Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane
32 yıllık sorun! İnsanlık suçu bitti
32 yıllık sorun! İnsanlık suçu bitti
İtalyan şef Danilo Zanna’ya büyük şok
İtalyan şef Danilo Zanna'ya büyük şok
Çırağan Caddesi’nde çökme tehlikesi
Çırağan Caddesi'nde çökme tehlikesi
Harmandalı Çöplüğü kapatılıyor
Harmandalı Çöplüğü kapatılıyor
İtfaiye aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
İtfaiye aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Daha Fazla Video Göster