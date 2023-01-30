- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Van'da vahşet: Köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki Mete Durna öldü | Caminin imamı olayı anlattı: Boğazını ısırıyordu
İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı.
Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
CAMİNİN İMAMI: ÇOCUĞUN BOĞAZINI ISIRIYORDU
Olayı gören mahalledeki caminin imamı Muhammet Emin Küçük, gazetecilere, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptım." diye konuştu.
Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan bazı yakınları sinir krizi geçirdi.
Durna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mete Durna'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürerken, köpeğin sahibi olduğu belirtilen H.K, gözaltına alındı.
Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürülen saldırgan köpeğin, 25 Ocak 2023'te sahiplendirildiği ileri sürüldü. Olayla ilgili sarışturma sürdürülüyor.