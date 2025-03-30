Van’da iki grup arasında kavga: Bir işletmenin camları kırıldı

Olay, saat 21.00 sıralarında, kafe işletmelerinin yoğunlukta olduğu Kültür Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir işletmenin camları kırılırken, çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

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