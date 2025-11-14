Van’da Cuma hutbesine minik misafir: İmam Hatip şefkatiyle gönülleri fethetti

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Ezberciler Camii’nde Cuma hutbesi sırasında minbere çıkan 4-5 yaşlarındaki çocuğu nazikçe yanına alıp hutbeyi birlikte okuyan imam Hatip, cemaatin takdirini topladı. Peygamberimizin çocuklara merhametini hatırlatarak konuşmasına devam eden imamın bu şefkat dolu yaklaşımı, camide unutulmaz anlara sahne oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN