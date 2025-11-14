14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Van’da Cuma hutbesine minik misafir: İmam Hatip şefkatiyle gönülleri fethetti
Van’da Cuma hutbesine minik misafir: İmam Hatip şefkatiyle gönülleri fethetti

Van’da Cuma hutbesine minik misafir: İmam Hatip şefkatiyle gönülleri fethetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 18:31
Van’ın İpekyolu ilçesindeki Ezberciler Camii’nde Cuma hutbesi sırasında minbere çıkan 4-5 yaşlarındaki çocuğu nazikçe yanına alıp hutbeyi birlikte okuyan imam Hatip, cemaatin takdirini topladı. Peygamberimizin çocuklara merhametini hatırlatarak konuşmasına devam eden imamın bu şefkat dolu yaklaşımı, camide unutulmaz anlara sahne oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Van’da Cuma hutbesine minik misafir: İmam Hatip şefkatiyle gönülleri fethetti
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 ölüm, 4 gözaltı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 ölüm, 4 gözaltı
Van’da Cuma hutbesine minik misafir!
Van’da Cuma hutbesine minik misafir!
Yan baktın kavgasında 1 kişi öldü
Yan baktın kavgasında 1 kişi öldü
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç defnedildi
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç defnedildi
Kız kardeşinin boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kasap tutuklandı
Kız kardeşinin boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kasap tutuklandı
Ankara’da iki şehide son veda
Ankara’da iki şehide son veda
Batman’da trafik kazası: Sürücü bariyerlere çarpan araçta sıkıştı
Batman'da trafik kazası: Sürücü bariyerlere çarpan araçta sıkıştı
Bursalı şehit binbaşıyı binlerce kişi uğurladı!
Bursalı şehit binbaşıyı binlerce kişi uğurladı!
Lastikçilerde son gün yoğunluğu
Lastikçilerde son gün yoğunluğu
Gençlerin kavgası kanlı bitti!
Gençlerin kavgası kanlı bitti!
Ev tipi elektrikli araç şarj cihazlarına talep artıyor
Ev tipi elektrikli araç şarj cihazlarına talep artıyor
Tır dorsesinde 18 kaçak göçmen yakalandı
Tır dorsesinde 18 kaçak göçmen yakalandı
Daha Fazla Video Göster