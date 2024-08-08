Van Gölü’ne giren çocuklar sarışın oluyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne yaz aylarında serinlemek için birçok çocuk giriyor. Ancak burada farklı bir durum var. Göle esmer olarak giren çocuklar saçları ve kaşları sarıya dönmüş bir şekilde çıkıyor.

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