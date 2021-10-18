Van Bahçesaray’da kar yağışı başladı! Meteorolojiden o iller için dolu uyarısı

Van’da etkili olan sağanak, Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Bu haber sonrası Meteorolojiden Van Bitlis ve Muş için dolu uyarısı geldi.

SON DAKİKA: Van'da etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yağışlar kar şeklinde düşmeye başladı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimleri de beyaza büründü.

Van-Bahçesaray yolunu kullanan sürücüler, beyaz manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

METEOROLOJİDEN FLAŞ UYARI! "DOLU YAĞABİLİR..."



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerine kadar Van çevreleri devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Van merkez ilçeleri ile Özalp, Saray, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar ile Bitlis ve Muş'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.