Vahşi doğada inanılmaz anlar! Genç fil aslan sürüsüne karşı karşıya

Vahşi doğa kameralara yansıyan görüntüler görenleri şoke etti. Güney Luangwa Ulusal Parkı'nın ziyaretçileri, bir dişi aslan sürüsünün genç bir file saldırmasına tanık oldu. Safari rehberi Innocent, milyonlarca kez izlenen YouTube videosunun altına "Böyle bir şeyi daha önce görmedim," diye yazdı.