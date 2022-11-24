Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye'den! Tek bile görüntülenemezken...

Dünyanın farklı noktalarında ve Türkiye'de hayvanlar aleminden belgeselleri aratmayan anlar fotokapanlara veya cep telefonu kameralarına yansıyor. İşte onlardan biri de Sivas'ta kayda geçti. Bakın neler oldu...

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