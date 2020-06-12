Uzman isim A Haber canlı yayınında uyardı: Haziran temmuz ve ağustos aynına dikkat |Video

Dünya Meteoroloji Örgütü yaz ayları için sıcaklık konusuna alarm vermiş bu yaz aylarında sıcaklık rekorlarının kırılacağını ilan etmişti. Peki bu uyarı ne anlama geliyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, haziran temmuz ve ağustos aylarına dikkati çekti ve vatandaşları uyardı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün uyarısının ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınında anlattı.

Bektaş, bu uyarının daha şiddetli heyelan ve sellerin olacağına işaret ettiğini vatandaşları haziran, temmuz ve ağustos ayları için tedbirli olmaları konusunda uyardı.