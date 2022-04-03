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Üzerinde 'Allah' yazan çınar, 'mistik anıt ağaç' olarak tescillendi

DHA
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Giriş: 03.04.2022 12:28
Bartın'da Ulus ilçesine bağlı Köklü köyünde gövdesinde Arapça harflerle 'Allah' lafzı olduğu tespit edilen 'doğu çınarı', Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi. Köy muhtarı Hayri Açıkgöz Ağacımız koruma altına alındı, buna çok sevindik dedi.
Üzerinde ’Allah’ yazan çınar
Üzerinde 'Allah' yazan çınar
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