27 Mart 2024, Çarşamba
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Uyuşturucuyla mücadele derneğindeki kavga ‘madde kullanmayın’ uyarısının ardından çıkmış
Diyarbakır'da Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği’nde (TMMBMED) 2 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan Dernek Başkanı Mehmet T.’nin ifadesinde, “Peyas Mezarlığı’nda madde kullanan kişiler ile konuşmaya gittim. Orada madde kullanmamalarını söyledim. Karşımda olan kişiler de sen görürsün dedi. Akşam da bu olay gerçekleşti” dediği öğrenildi.