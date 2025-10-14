Uygulama noktasından kaçan uyuşturucu yüklü otomobil, 3 araca çarptı: 7 yaralı

14 Ekim 2025, Salı

Giriş: 14.10.2025 11:42
Diyarbakır’da uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüsünün kaçtığı otomobil, 2 polis aracı ile bir otomobile çarparak durdu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi ile kaza yaptığı diğer otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
