Uygulama noktasından kaçan uyuşturucu yüklü otomobil, 3 araca çarptı: 7 yaralı

Diyarbakır’da uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüsünün kaçtığı otomobil, 2 polis aracı ile bir otomobile çarparak durdu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi ile kaza yaptığı diğer otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

