"Ünlülerin hocası" Salih Memişoğlu cinayetinde flaş gelişme! İşte katilin ifadesi

Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ile çalışanı Ömer Faruk Zengin'i silahla ateş ederek öldürdüğü ve 4 kişiyi de yaraladığı iddia edilen şüpheli Mustafa Öztürk hakkında 1'i ağırlaştırılmış olmak üzere 2 kez müebbet ve 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli Öztürk'ün ifadesinde amacının kimseyi vurmak olmadığını, kendini kurtarabilmek için sağ sola hedef gözetmeksizin ateş ettiğini ve öfke patlaması yaşayarak Memişoğlu'na ateş ettiğini söylediği de iddianamede yer aldı.