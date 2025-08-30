30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Umuda yolculuk facia ile son buldu
Umuda yolculuk facia ile son buldu

Umuda yolculuk facia ile son buldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 17:12
Batı Afrika açıklarında Gambiya’dan Kanarya Adaları’na gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. İlk belirlemelere göre 69 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi sahile yüzerek kurtuldu. Teknede yaklaşık 160 kişi bulunduğu ve kayıp göçmenlerin aranmasının sürdüğü bildirildi. Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan teknenin motor arızası sonucu battığı tahmin ediliyor. Atlantik rotası, düzensiz göçmenler için en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor. Son yıllarda bakımsız tekneler ve aşırı kalabalık yolculuklar benzer facialara yol açtı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Umuda yolculuk facia ile son buldu
İstanbul’un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
İstanbul'un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Umuda yolculuk facia ile son buldu
Umuda yolculuk facia ile son buldu
İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı
"İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı"
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu!
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu!
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı açıldı
Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı açıldı
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
Daha Fazla Video Göster