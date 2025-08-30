Umuda yolculuk facia ile son buldu

Batı Afrika açıklarında Gambiya’dan Kanarya Adaları’na gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. İlk belirlemelere göre 69 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi sahile yüzerek kurtuldu. Teknede yaklaşık 160 kişi bulunduğu ve kayıp göçmenlerin aranmasının sürdüğü bildirildi. Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan teknenin motor arızası sonucu battığı tahmin ediliyor. Atlantik rotası, düzensiz göçmenler için en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor. Son yıllarda bakımsız tekneler ve aşırı kalabalık yolculuklar benzer facialara yol açtı.

