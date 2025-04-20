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Ümraniye’de feci kaza! Otoyolda bariyerlere saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı

Ümraniye'de feci kaza! Otoyolda bariyerlere saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Giriş: 20.04.2025 11:07
Üsküdar-Altunizade Bağlantı Yolu Yamanevler Mahallesi mevkisinde ilerleyen 34 HYV 960 plakalı hafif ticari araç, sürücü A.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Küçüksu Kavşağı kenarındaki bariyerlere saplandı. Bariyerin, aracın ön kısmından girip arka kapısından çıktığı araçtaki sürücü A.C. ile yanında bulunan kişi, yaralandı.
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Ümraniye’de feci kaza! Otoyolda bariyerlere saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı
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