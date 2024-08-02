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Ümmü Abdüsselam eşi İsmail Haniye’ye böyle veda etti: Sen bize sabırlı ve dik durmayı öğrettin

Ümmü Abdüsselam eşi İsmail Haniye’ye böyle veda etti: Sen bize sabırlı ve dik durmayı öğrettin

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 02.08.2024 13:43
Şehit Hamas lideri İsmail Haniye'nin naaşı defnedilmek üzere Katar'a götürüldü. Haniye'ye eşi Ümmü Abdüsselam hayat arkadaşına veda etti. İşte o görüntüler…
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