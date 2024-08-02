Ümmü Abdüsselam eşi İsmail Haniye’ye böyle veda etti: Sen bize sabırlı ve dik durmayı öğrettin

Şehit Hamas lideri İsmail Haniye'nin naaşı defnedilmek üzere Katar'a götürüldü. Haniye'ye eşi Ümmü Abdüsselam hayat arkadaşına veda etti. İşte o görüntüler…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN