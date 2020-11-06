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UMKE enkaz altındakilere nefes oluyor! İşte depremin kahramanları
Deprem sonrası enkaz altından sağ çıkmak kadar yapılan ilk tıbbi müdahale de kritik öneme sahip. Peki enkaz altında tıbbi müdahale nasıl yapılıyor? A Haber ekipleri bu sorunun yanıtı için deprem simülasyon merkezine girdi. İlk müdahalenin nasıl yapıldığı anbean görüntülendi. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Deprem sonrası enkaz altından sağ çıkmak kadar yapılan ilk tıbbi müdahale de kritik öneme sahip. Peki enkaz altında tıbbi müdahale nasıl yapılıyor? A Haber ekipleri bu sorunun yanıtı için deprem simülasyon merkezine girdi. İlk müdahalenin nasıl yapıldığı anbean görüntülendi. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.