15 Ekim 2024, Salı
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Ukrayna’da eğlence mekanlarına baskın: Askerlik çağındaki erkekler gözaltına alındı

Ukrayna’da eğlence mekanlarına baskın: Askerlik çağındaki erkekler gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 20:23
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna’da inzibatlar, askerlik çağındaki erkekleri yakalamak için eğlence mekanlarına, konserlere ve spor salonlarına baskınlar düzenlemeye başladı. Düzenlenen baskınlarda kimlik kontrolleri sırasında orduya katılım şartı bulunan askerlik çağındaki erkekler gözaltına alındı.
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