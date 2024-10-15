15 Ekim 2024, Salı
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Ukrayna’da eğlence mekanlarına baskın: Askerlik çağındaki erkekler gözaltına alındı
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna’da inzibatlar, askerlik çağındaki erkekleri yakalamak için eğlence mekanlarına, konserlere ve spor salonlarına baskınlar düzenlemeye başladı. Düzenlenen baskınlarda kimlik kontrolleri sırasında orduya katılım şartı bulunan askerlik çağındaki erkekler gözaltına alındı.