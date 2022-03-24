24 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal’ın arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti

Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal’ın arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.03.2022 14:13
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde uçurumdan düşerek yaşamını yitiren Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin suçlanan arkadaşı Senem T. olay anını tek tek anlattı.17 yaşındaki Senem T. "Biz ormandan çıkıp eve gidecek sandık. Uçuruma doğru gitti. Ben, Gürkan ve bizi ayırmaya gelen kişi Elif'in peşinden koştuk, kendini atıyor diye ama yetişemedik." ifadelerini kullandı. Senem T. "Elif benim çok samimi arkadaşımdı. Ölümünden dolayı zaten çok üzülüyorum, bir de ölümünden dolayı benim suçlanmam psikolojimi bozdu" şeklinde konuştu.
Manisa’da mahkemeden skandal karar!
Manisa’da mahkemeden skandal karar!
Elif Çakal’ın arkadaşı o anı anlattı
Elif Çakal'ın arkadaşı o anı anlattı
Çığ alarmı! Evler boşaltıldı
Çığ alarmı! Evler boşaltıldı
Yaralıların sağlık durumu nasıl?
Yaralıların sağlık durumu nasıl?
Çanakkale Köprüsü için özel basıldı
Çanakkale Köprüsü için özel basıldı
Çaresiz kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum
Çaresiz kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum
Mersin’de sahil portakal doldu
Mersin’de sahil portakal doldu
Uludağ’da ayı paniği
Uludağ'da ayı paniği
72 yaşında lise eğitimine başladı!
72 yaşında lise eğitimine başladı!
Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
Ramazan öncesi fırsatçılar iş başında
Ramazan öncesi fırsatçılar iş başında
Cani müdür dehşete düşürdü
Cani müdür dehşete düşürdü
Daha Fazla Video Göster