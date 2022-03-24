Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal’ın arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde uçurumdan düşerek yaşamını yitiren Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin suçlanan arkadaşı Senem T. olay anını tek tek anlattı.17 yaşındaki Senem T. "Biz ormandan çıkıp eve gidecek sandık. Uçuruma doğru gitti. Ben, Gürkan ve bizi ayırmaya gelen kişi Elif'in peşinden koştuk, kendini atıyor diye ama yetişemedik." ifadelerini kullandı. Senem T. "Elif benim çok samimi arkadaşımdı. Ölümünden dolayı zaten çok üzülüyorum, bir de ölümünden dolayı benim suçlanmam psikolojimi bozdu" şeklinde konuştu.