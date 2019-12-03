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03.12.2019

Uçan pazarcı o anları anlattı

Kadıköy'de bir pazarda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, pazarcı çadırı kurduğu sırada şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Pazarcı da çadırın ipini bırakmayarak mücadele etti. Pazarcı, şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan çadırla beraber metrelerce havaya yükseldi. Pazarcının havaya yükselmesine şahit olanlar adeta şoke oldu. Pazarcının şans eseri yere düşmemesiyle bir kaza yaşanmadı. Pazarcı Mehmet Pekcan, A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır’a konuştu. Sosyal medyada gündem olan o anları anlattı.

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