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Tuzla'daki fabrika patlamasının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

DHA
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Giriş: 29.04.2022 15:47
Tuzla’da bir vernik fabrikasında büyük patlama yaşanırken ardından yangın çıktı. Patlama sesinin de İstanbul'un birçok ilçesinden duyulduğu patlama ve yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı, fabrikanın enkaza döndüğünü bildirdi. Patlamada 3 işçi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fabrika patlamasının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Fabrika patlamasının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
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