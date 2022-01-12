12 Ocak 2022, Çarşamba
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Tuzla'da Avukat Dilara Yıldız öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi
TUZLA'da avukat Dilara Yıldız öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi. Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Oktay Dönmez (29) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.