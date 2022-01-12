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Tuzla'da Avukat Dilara Yıldız öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi

DHA
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Giriş: 12.01.2022 15:01
Güncelleme:12.01.2022 15:11
TUZLA'da avukat Dilara Yıldız öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi. Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Oktay Dönmez (29) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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