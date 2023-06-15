15 Haziran 2023, Perşembe
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Tutkusu başına bela oldu! Rekor ceza aldı! Şaşırtan ifadeler
Ordu'da araç alım-satım işi yapan 28 yaşındaki Metin Türk, geçen ay şehrin en kalabalık noktalarında dirft yaptı. Hakkında defalarca işlem uygulanan genci cezalar bile durduramadı. Ehliyeti süresiz edilen ve 300 bin TL ceza uygulanan Türk'ün sözlerini duyan şaştı kaldı: Pişman değilim!