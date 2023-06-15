Tutkusu başına bela oldu! Rekor ceza aldı! Şaşırtan ifadeler

Ordu'da araç alım-satım işi yapan 28 yaşındaki Metin Türk, geçen ay şehrin en kalabalık noktalarında dirft yaptı. Hakkında defalarca işlem uygulanan genci cezalar bile durduramadı. Ehliyeti süresiz edilen ve 300 bin TL ceza uygulanan Türk'ün sözlerini duyan şaştı kaldı: Pişman değilim!