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Tutkusu başına bela oldu! Rekor ceza aldı! Şaşırtan ifadeler

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Giriş: 15.06.2023 13:48
Ordu'da araç alım-satım işi yapan 28 yaşındaki Metin Türk, geçen ay şehrin en kalabalık noktalarında dirft yaptı.  Hakkında defalarca işlem uygulanan genci cezalar bile durduramadı. Ehliyeti süresiz edilen ve 300 bin TL ceza uygulanan Türk'ün sözlerini duyan şaştı kaldı: Pişman değilim!
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