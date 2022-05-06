06 Mayıs 2022, Cuma
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Turşu okulun maskotu oldu: Bizimki bir sevgi hikayesi
Tokat'ın Almus ilçesinde bir lisenin öğretmen ve öğrencileri tarafından yaklaşık 5 aydır bakımı üstlenilen "Turşu" isimli kedi, okulda dolaşıp çocuklarla derslere giriyor. Okulun maskotu olan Turşu'nun 5 tane de yavrusu var. A Haber muhabiri Murat Onur detayları aktardı.