Turşu okulun maskotu oldu: Bizimki bir sevgi hikayesi

Tokat'ın Almus ilçesinde bir lisenin öğretmen ve öğrencileri tarafından yaklaşık 5 aydır bakımı üstlenilen "Turşu" isimli kedi, okulda dolaşıp çocuklarla derslere giriyor. Okulun maskotu olan Turşu'nun 5 tane de yavrusu var. A Haber muhabiri Murat Onur detayları aktardı.

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