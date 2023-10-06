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Türkiye’yi uçuran adam: Nuri Demirağ

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Giriş: 06.10.2023 12:06
Nuri Demirağ, Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları inşaatının ilk müteahhitlerinden, vatansever ve idealist bir isimdi. Türkiye'yi uçuracak fikirler üretti dev projelerin altında imza attı. İşte Türkiye'yi uçuran adamın hikayesi.
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Türkiye’yi uçuran adam: Demirağ
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