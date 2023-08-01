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Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii baskınında yeni görüntüler

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Giriş: 01.08.2023 23:03
Türkiye günlerdir İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisine düzenlenen silahlı baskın konuşurken kan donduran olay sonrası iki kişiyi katleden Tarık Özerbay ile oğlu Azat Özerbay da gözaltına alındı. Olayın ardından ilk yakalanan Murat Özer ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer yandan iki kişinin öldüğü baskın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...
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