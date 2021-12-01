Türkiye'nin konuştuğu olay! Babasının darp ettiği bebeğin durumu nasıl?

Gaziantep'te babası tarafından darp edilen 3 aylık bebeğin tedavisi devam ediyor. Bebek ve anne için tedbir kararı alındı. Bebeği döven cani baba Yunus Göç’ün de ifadesi ortaya çıktı. Yunus Göç bir anlık sinirle yaptığı söyleyerek kendini savundu. Peki babası tarafından dövülen bebeğin durumu nasıl? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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