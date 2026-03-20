Ortadoğu’da dehşet dengesi: ABD’nin F-35'i vuruldu: Petrol savaşları dünyayı kuşattı

Ortadoğu’da savaşın 21. gününde ateş hattından gelen haberler dünyayı sarstı. İran’ın, ABD’nin "dokunulmaz" gözüyle bakılan gururu F-35 savaş uçağını vurduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Hürmüz Boğazı’ndan Kızıldeniz’e uzanan çatışma halkası küresel ekonomiyi uçurumun eşiğine getirdi. ABD ve İsrail’in İran hava sahasına yönelik hamlelerine Tahran’dan gelen sert yanıtlar, Trump yönetimindeki iç çatlaklar ve stratejik suikastlar, "Büyük Savaş"ın fitilini ateşleyen tarihi bir dönüm noktasını işaret ediyor. Detayları Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali A Haber'de aktardı.